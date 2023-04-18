Сьогодні, 18 квітня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про те, що урядовий законопроєкт про припинення дії угоди між Кабміном і урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій буде подано на розгляд Верховної Ради України.

Про це інформує пресслужба Міністерства економіки України.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що укладена понад двадцять років тому угода передбачає, зокрема, надання гарантій захисту російським інвестиціям в Україні. За її словами, якщо в найближчі роки в нашій державі і будуть працювати російські кошти, то лише конфісковані у агресора, чи сплачені ним добровільно, як відшкодування за завдані збитки.

Зауважимо, що міжурядова угода про заохочення та взаємний захист інвестицій була підписана в листопаді 1998 року та ратифікована Верховною Радою України в грудні 1999 року.

Угода містить, зокрема, пункти, згідно з якими інвестиції інвесторів договірних сторін здійснені на території іншої сторони, не будуть експропрійовані, націоналізовані або піддані мірам, рівним по наслідках експропріації. В разі націоналізації і т.ін. інвестицій в суспільних інтересах передбачається сплата інвесторам “швидкої, адекватної й ефективної компенсації”.

Угода також передбачає безперешкодний переказ за кордон платежів у зв’язку з інвестиціями. У разі втрат інвесторів через війну договірна сторона зобов’язується надати їм режим не менш сприятливий, ніж той, що надає інвесторам будь-якої третьої держави.

Віденська конвенція про право міжнародних договорів передбачає, що підставою для припинення договору може бути докорінна зміна обставин.

У Мінекономіки підкреслили, що рішення набере чинності після розгляду та прийняття законопроєкту Верховною Радою України, підписання його президентом України та публікації.