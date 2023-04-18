Про це інформує пресслужба Міністерства економіки України.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що укладена понад двадцять років тому угода передбачає, зокрема, надання гарантій захисту російським інвестиціям в Україні. За її словами, якщо в найближчі роки в нашій державі і будуть працювати російські кошти, то лише конфісковані у агресора, чи сплачені ним добровільно, як відшкодування за завдані збитки.

Зауважимо, що міжурядова угода про заохочення та взаємний захист інвестицій була підписана в листопаді 1998 року та ратифікована Верховною Радою України в грудні 1999 року.

Угода містить, зокрема, пункти, згідно з якими інвестиції інвесторів договірних сторін здійснені на території іншої сторони, не будуть експропрійовані, націоналізовані або піддані мірам, рівним по наслідках експропріації. В разі націоналізації і т.ін. інвестицій в суспільних інтересах передбачається сплата інвесторам “швидкої, адекватної й ефективної компенсації”.

Угода також передбачає безперешкодний  переказ за  кордон  платежів  у  зв’язку з інвестиціями. У разі втрат інвесторів через війну договірна сторона зобов’язується  надати їм режим не менш сприятливий, ніж той, що надає інвесторам будь-якої третьої держави.

Віденська конвенція про право міжнародних договорів передбачає, що підставою для припинення договору може бути докорінна зміна обставин.

У Мінекономіки підкреслили, що рішення набере чинності після розгляду та прийняття законопроєкту Верховною Радою України, підписання його президентом України та публікації.