Про це йдеться у повідомленні на сайті Урядового порталу.

Відтак, схваленим урядом законопроєктом пропонується внести зміни до статті 16 закону України “Про державні нагороди”, якими передбачено позбавлення державних нагород у разі застосування до особи відповідної санкції, передбаченої законом “Про санкції” та вчинення особливо тяжкого злочину.

Схвалені зміни до законодавства створять законні підстави для позбавлення державних нагород шляхом застосування відповідної санкції та забезпечать вирішення питання щодо позбавлення їх внаслідок дій, які сприяли створенню реальних та/або потенційних загроз національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.

Варто зазначити, що законопроєкт щодо вдосконалення окремих положень з метою реалізації санкційної політики розроблено Мін’юстом за дорученням прем’єр-міністра України у відповідь на петицію щодо позбавлення народного депутата Юрія Бойка звання “Героя України”, яка набрала 25 тисяч підписів на сайті президента.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року президент Володимир Зеленський розглянув петицію щодо позбавлення звання “Герой України” народного депутата Юрія Бойка, котра набрала понад 25 тисяч необхідних підписів.

Президент пояснив, що матеріали, які відповідають визначеним законом підставам для прийняття ним законного рішення, не надходили. Водночас глава держави поінформував, що звернувся до прем’єр-міністра Шмигаля з проханням проаналізувати наявність обґрунтованих підстав для персональних санкцій щодо Бойка та передати результати.