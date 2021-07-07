Відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні уряду.

Бойчука звільнять “за угодою сторін” (більш детальні причини не озвучуються). Він був призначений на посаду очільника ОДА в грудні 2020 року (указом президента Володимира Зеленського).

Водночас уряд сьогодні погодив призначення Світлани Онищук на посаду нового голови Івано-Франківської ОДА (наразі вона є діючою заступницею голови цієї облдержадміністрації).

У своїй промові Онищук розповіла про те, над чим працюватиме на новій посаді очільниці ОДА: у першу чергу це – реформа децентралізації. Вона запропонувала створити Офіс децентралізації “для налагодження співпраці і допомоги територіальним громадам”.

Також Онищук вважає, що потрібно ефективніше втілювати програму “Великого будівництва” на Прикарпатті.

Згідно з даними на сайті Івано-Франківської ОДА, Світлана Онищук має дві вищі освіти (за напрямками “правознавство, юрист, викладач права” та “економіка і підприємництво, бухгалтер-економіст”).

Онищук є доктором наук з державного управління, заслуженим юристом України.

Кар’єру вона починала як юридичний консультант приватної агрофірми “Кобзар”. Крім того, Онищук працювала викладачем, радником патронатної служби голови Коломийської РДА, начальником відділу аналітичного забезпечення та взаємодії з громадскістю та ЗМІ в Нацагенстві України з питань держслуби.

Онищук пpацює заступником голови обласної держадміністрації з вересня 2019 року.

Як відомо, голови ОДА звільняються і призначаються президентом України після погодження урядом.

(На відео – з 34:40)