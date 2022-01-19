Таке рішення ухвалили на засіданні уряду.
Продовжити термін дії можна буде бустерною дозою вакцини. Тоді строк дії сертифікату продовжуватиметься ще на 270 днів. Аналогічне рішення ухвалили в низці країн ЄС як Німеччина, Литва, Австрія тощо.
Після додаткової дози препарату можна буде отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Його видаватимуть як і раніше: за місцем щеплення або у сімейного лікаря. Бустерну дозу дозволили вводити всім охочим з 6 січня. Її можна робити, якщо з другого щеплення минулого не менше, ніж пів року.
- Нагадаємо, що з 24 січня Кабінет міністрів України дозволив купувати ліки за тисячу гривень, яку можна отримати за курс вакцинації. Скористуватися розширеною дією програми “єПідтримка” зможуть українці віком від 60 років.
- Також мутований штам Omicron призвів до серйозного зниження здатності вакцини захищати нас від зараження коронавірусом, “бустерна” доза цих же вакцин може змінити ситуацію.
- Нагадаємо, про підготовку до Omicron: бустер, забезпечення та утилізація вакцин.