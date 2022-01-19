Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо скорочення терміну дії COVID-сертифікатів про вакцинацію. Тепер він буде чинний до 270 днів, тобто 9 місяців, а не один рік.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду.

Продовжити термін дії можна буде бустерною дозою вакцини. Тоді строк дії сертифікату продовжуватиметься ще на 270 днів. Аналогічне рішення ухвалили в низці країн ЄС як Німеччина, Литва, Австрія тощо.

Після додаткової дози препарату можна буде отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Його видаватимуть як і раніше: за місцем щеплення або у сімейного лікаря. Бустерну дозу дозволили вводити всім охочим з 6 січня. Її можна робити, якщо з другого щеплення минулого не менше, ніж пів року.