Кабінет міністрів України на засіданні 27 травня схвалив меморандум про співпрацю з американською компанією Louisiana Natural Gas Export Inc.

Про це повідомили у пресслужбі Уряду.

“Меморандум передбачає вивчення можливості диверсифікації джерел постачання природного газу шляхом забезпечення довгострокового постачання скрапленого природного газу та розвиток транскордонної газової інфраструктури України та ЄС”, – пояснила в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець.

Також Кабмін дав доручення Міністерству фінансів, Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерству юстиції, Міністерству закордонних справ та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) доопрацювати цей документ протягом одного дня.