Кабінет Міністрів України створив Фонд, який надаватиме соціальну допомогу потерпілим від насильницьких злочинів.

Про це повідомив за підсумками сьогоднішнього засідання Уряду прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

“За нашими розрахунками, лише торік від насильства в Україні постраждали 24 тисячі людей. Вони потребують посиленого захисту й допомоги. Україна долучається до визнаної світової практики”, – наголосив він.

Згідно з повідомленням прес-служби Кабміну, потерпілим або близьким родичам буде відшкодовуватися державою шкода у зв’язку з втратою заробітку і понесенням витрат на лікування та медичні послуги. Відшкодування здійснюватимуть регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Його розмір складе не менше 40 % від встановленого на 1 січня прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Джерелами наповнення Фонду стануть кошти, що надходять від покарання у вигляді штрафів і виправних робіт; кошти судового збору в разі ухвалення судом обвинувального вироку тощо.