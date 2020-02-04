Кабінет міністрів України планує запустити окремий сайт, на якому буде відображена інформація про тарифи на газ в різних регіонах.

Про це заявила заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів в ефірі політичного ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

Сайт планують розробити і запустити до кінця лютого.

“До кінця місяця у нас буде окремий сайт, де по кожному місту буде видно, яка структура тарифу, по скільки ця компанія купує газ, яка знижка буде надаватися по кожному місту. І не інакше як ми з вами, кожен з нас, хто отримує платіжку, повинен контролювати, чи ефективно ці гроші витрачаються”, – пояснила Ковалів.

За словами чиновниці, керівництво на місцях не завжди може пояснити населенню, як сформовано тариф на газ, чому в платіжках вказані ті чи інші суми і так далі.

Вона пояснила, що близько 90% комунальних підприємств належать місцевій владі, а половина їх керівників є “фактично безпорадними” в управлінні підприємствами.