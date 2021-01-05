Уряд врегулював процедуру розслідування випадків смерті медпрацівників, які надають допомогу пацієнтам з COVID-19, внаслідок захворювання на цю недугу.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан в Facebook.

“На сьогоднішньому позачерговому засіданні уряд ухвалив проєкт постанови “Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників”, якою вносяться зміни до порядку №337 у частині доповнення його новим розділом, що врегульовує процедуру розслідування випадків смерті внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я (які надають первинну, екстрену, а також у стаціонарних умовах вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу пацієнтам з COVID-19). Порядок застосовується до таких випадків смертей, що виникли протягом дії карантину, встановленого Кабміном, та протягом 3 місяців з дати його завершення”, – написав Мокан.

Вын зазначив, що наразі процедура розслідування зазначених випадків смертей медпрацівників є бюрократичною та довготривалою. Постанова дозволяє вдосконалити та спростити цю процедуру, а відтак – пришвидшити страхові виплати від держави.

Зокрема, розслідування гострого професійного захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку, проводиться комісією, утвореною керівником закладу охорони здоров’я, в якому працював медичний працівник (не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання інформації про випадок смерті), протягом 5 робочих днів з дня її утворення.

Постанова прийнята з доопрацюванням в Секретаріаті КМУ.