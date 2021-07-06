Міністерство цифрової трансформації повідомило, що на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних будуть доступні VIN-коди зареєстрованих транспортних засобів. Це дозволить спростити перевірку автівок.

Про це повідомили на вебпорталі Уряду.

Зокрема, у Мінцифри зазначили, що відомості про транспортні засоби та їхніх власників стали найпопулярнішим набором даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних. З серпня 2018 року його переглянули понад 440 тисяч разів, а завантажили понад 200 тисяч.

Раніше набір публікувався без VIN-коду – унікального номера автомобіля, що складається з 17 цифр.

“З 1 липня Міністерство внутрішніх справ опублікувало набір даних разом із відомостями про VIN-код. Наразі доступна інформація про транспортні засоби, які були зареєстровані з 1 січня 2021 року, – понад 820 тисяч”, – сказано у повідомленні.

У комбінації VIN-коду зашифрована інформація про виробника, характеристики автомобіля та рік випуску.

Дані VIN-коду дозволяють:

ідентифікувати кожну машину у світі й отримати базову інформацію про неї;

перевірити справжність технічного паспорта, щоб шахраї не використовували підробні номери або документи;

дізнатися точну дату розмитнення авто;

зрозуміти точну кількість попередніх власників.

У Мінцифри запевняють, що незабаром популярні сервіси перевірки авто інтегрують інформацію до своїх ресурсів. Цей процес займатиме лічені секунди.