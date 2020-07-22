Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Я вже казав, що питання це (створення міністерства, – ред.) давно назріло – це була наша стратегія й обіцянка ще на початку створення уряду. І важливо сьогодні розставити правильні пріоритети: це мають бути нові підходи до розвитку промисловості шляхом формування єдиної держаної політики та стратегії, це має бути пріоритет оборонній і високотехнологічній галузі, яка має значний потенціал в Україні. Тому сьогодні ми офіційно дамо старт створенню нового міністерства”, – заявив під час засідання прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Очолить нове Міністерство Уруський Олег.

Уруський, в свою чергу, зазначив що створення нового відомства дозволить забезпечити сталий розвиток стратегічних галузей промисловості, створення нових робочих місць, збільшення надходжень до державного бюджету та розвиток регіонів.