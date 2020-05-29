Кабінет Міністрів прогнозує падіння економіки України в 2020 році від 4 % до 8% порівняно з минулим роком.

Про це йдеться в урядовій програмі стимулювання економіки, прийнятій на вчорашньому засіданні Кабміну.

Зазначається, що пандемія COVID-19 завдасть чималої шкоди економіці усіх без винятку країн.

“За прогнозами МВФ, очікується падіння світової економіки на 3%. В свою чергу, Україна традиційно є більш вразливою до економічних шоків: ВВП може впасти на 4-8% порівняно з 2019 роком”, – йдеться в документі.

Такий прогноз розвитку подій зумовлено несприятливою ситуацією на зовнішніх і внутрішніх ринках, зокрема сировинних, а також зміною глобальних виробничих ланцюжків.

“У підсумку, за прогнозами НБУ, Україна у 2020 році може зіткнутися з падінням експорту (-10%), імпорту (-14,5%), розширенням дефіциту бюджету (8% ВВП) і зростанням рівня безробіття (до 9,5%)”, – прогнозують у Кабміні.

Там також зауважили, що економічна рецесія не закінчиться одночасно із припиненням поширення коронавірусу, і зниження ВВП може тривати протягом року.