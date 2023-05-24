Уряд підтримав постанову "Про реалізацію експериментального проєкту щодо створення резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України".

Джерело: пресслужба Мінреінтеграції.

Документ розроблений Мінреінтеграції спільно з Національним агентством з питань державної служби (НАДС) та представництвом президента України в АР Крим.

Зазначено, що це дасть змогу забезпечити кадрами військові адміністрації й інші державні органи на ДОТ. Особи, які бажають працювати на деокупованих територіях, будуть заповнювати електронну анкету. Далі НАДС розглядатиме заповнені анкети та перевірятиме професійну підготовку кандидатів.

Пріоритетне право на призначення на посади матимуть такі громадяни:

ветерани війни;

внутрішньо переміщені особи;

особи, які раніше займали ці посади;

особи, які мають досвід роботи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Крім того, буде проводитись професійне навчання осіб, зарахованих до резерву.

Як пояснили у відомстві, такий принцип формування резерву відновлення дасть змогу у найкоротші строки після звільнення відновити роботу державних органів на деокупованих територіях та забезпечити їх прискорену реінтеграцію.