Уряд ухвалив механізм підтвердження кваліфікації українських лікарів, які працевлаштовуються за кордоном. Відтепер українські медики, що тимчасово перебувають за межами України, зможуть підтвердити свій професійний статус.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Урядового порталу.

Завдяки цьому механізму українські лікарі в країні, де знайшли прихисток, зможуть заробляти, працюючи за фахом.

Крім того, ухвалення цього механізму спростить доступ до медичного обслуговування українців, які вимушено виїхали за кордоном. Відтак, вони зможуть звертатися до лікарів-співгромадян, адже така комунікація буде для них більш комфортною.

У повідомленні пояснюється: річ у тім, що українці, які опинились в європейських країнах у зв’язку з широкомасштабною війною РФ, обмежені в можливостях отримати вчасну допомогу від місцевої медицини. Працевлаштування українських фахівців у медзаклади країни, що їх приймає, – оптимальний спосіб допомогти українцям.

Відтепер український медичний працівник може звернутися із заявою про верифікацію до відповідного органу управління закладу охорони здоров’я України. Після успішної верифікації йому видається довідка про освіту, кваліфікацію і професійний досвід українською й англійською мовами.

Уже декілька країн-партнерок України висловили готовність запровадити спрощену процедуру працевлаштування для українських медичних працівників.