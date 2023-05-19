Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка дозволяє тестувати державні електронні системи на вразливості. Це дасть змогу запустити повноцінну програму національних Bug Bounty.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації України.

Bug Bounty – це процедура тестування електронних сервісів, коли IT-фахівці та етичні хакери можуть легально шукати вразливі місця у програмах та інформаційних системах. Це допомагає швидко усунути ризики та побудувати надійну систему захисту.

Запуск програм Bug Bounty в Україні дозволить:

підвищити рівень кіберзахисту інформаційних систем;

протидіяти несанкціонованому доступу до інформаційних ресурсів;

посилити кіберстійкість інформаційних систем до інцидентів.

Процедура Bug Bounty широко застосовується у всьому світі. Відтепер держустанови зможуть використовувати сучасні інструменти для перевірки та захисту програмних продуктів чи електронних систем.

Зазначимо, що нещодавно Мінцифра, Держспецзв’язку та Міністерство цифровізації Японії підписали тристоронній меморандум про співпрацю у сфері цифрової трансформації. У межах меморандуму Японія допомагатиме Україні розвивати інновації та посилювати кіберзахист.

Сьогодні Україна протистоїть ворогу не лише на фронті, а й у кіберпросторі. Тому технологічні рішення Японії допоможуть посилити українські цифрові кордони та захистити інформаційні системи об’єктів критичної інфраструктури. Також під час зустрічі сторони домовилися про обмін найкращими практиками розвитку IT-галузі та розбудови електронного уряду.