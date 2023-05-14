Уряд ухвалив постанову, якою збільшив розмір мінімальної заробітної плати медикам, які надають спеціалізовану та екстрену медичну допомогу в зоні активних бойових дій та на прифронтових територіях.

Про це інформує пресслужба МОЗ.

Йдеться про встановлення нового рівня зарплати для лікарів, фармацевтів, фахівців з реабілітації, медичних сестер та молодших медичних працівників, які працюють в небезпечних умовах поблизу лінії фронту.

Зокрема, на територіях активних бойових дій, відповідно до наказу Мінреінтеграції, встановлено заробітну плату на рівні не менше: 28 000 гривень – для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров’я; 18 000 гривень – для медсестер та медбратів; 9 000 гривень – для молодших медпрацівників.

На територіях можливих бойових дій (прифронтових територіях), відповідно до наказу Мінреінтеграції, встановлено заробітну плату на рівні не менше: 23 000 гривень – для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров’я; 15 500 гривень – для медсестер та медбратів; 8 000 гривень – для молодших медпрацівників.

За словами міністра охорони здоров’я, цим рішенням Уряд зробив ще один крок до збереження кадрового потенціалу на прифронтових територіях та у зоні активних бойових дій. Адже медики, які виконують свої обов’язки в небезпечних умовах праці з постійним ризиком для життя та здоров’я, мають бути забезпечені гідною заробітною платою.

“Регулярно відвідуючи прифронтові області, мав змогу не раз на власні очі побачити, в яких умовах доводиться працювати нашим медичним працівникам. Не перестаю щиро дивуватися їхньому героїзму та відданості своїй справі – рятувати людей за будь-яких умов: під обстрілами, під час ракетних ударів, атак ворога. Дякую кожному, хто надійно тримає медичний фронт”, – зазначив Віктор Ляшко.

У МОЗ наголосили, що рішення постанови розповсюджується на медичних працівників закладів охорони здоров’я, які мають контракт із Національною службою здоров’я.

Постанова діятиме до кінця 2023 року.