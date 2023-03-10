Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Відтак, Міністерству оборони разом із Міністерством фінансів, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерством економіки, Генеральним штабом ЗСУ та відповідними ОВА невідкладно у встановленому порядку дано завдання забезпечити будівництво військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих областях, зокрема з використанням коштів за відповідною програмою Міноборони.
За словами прем’єр-міністра, після визначення обласними військовими адміністраціями потреб на засідання уряду мають бути винесені пропозиції щодо збільшення фінансування.
Крім того, міністру оборони також дано завдання провести координаційну нараду з представниками відповідних міністерств і відомств.
Як зазначив Денис Шмигаль, це рішення має забезпечити оперативне зведення фортифікаційних споруд для оборонних потреб там, де це необхідно.
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