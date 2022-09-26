Про це повідомили у постанові № 824-р.

Аудит не стосуватиметься органів, які перебувають на тимчасово окупованій території України. У документі зазначено, що в інших відомствах мають аудит до 31 жовтня.

Кабмін та Національне агентство з питань державної служби мають отримати звіти до 2 листопада. За результатами аудитору до Кабміну мають подати пропозиції щодо підвищення ефективності державного управління та державної служби. Кінцевий строк — 23 грудня.

Функціональний аудит потрібен для визначення критичних, актуальних та неактуальних функцій органу виконавчої влади. На меті підготувати пропозиції щодо їх збереження або виключення, необхідності виконання або навпаки в умовах воєнного стану.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що кількість чиновників планують зменшити на 30%. Таке дозволить зменшити витрати на державний апарат на 11,8 млрд гривень порівняно з минулим роком.