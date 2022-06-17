Про це у п’ятницю, 17 червня, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, український Уряд виконав доручення президента Володимира Зеленського та ухвалив рішення про припинення дії угоди про безвіз з Російською Федерацією.

Рішення набуває чинності з 1 липня. Це означає, що вже з наступного місяця російські громадяни не зможуть потрапити в Україну без отримання візи.

Шмигаль наголосив, що безвіз скасовано задля протидії безпрецедентним загрозам національної безпеки України.

Раніше сьогодні президент Зеленський анонсував скасування безвізового режиму с Росією. Він наголошував, що Кабмін України має сьогодні ж підтримати рішення. Також, за словами Володимира Зеленського це пов’язано із загрозами нацбезпеці, суверенітетові та територіальній цілісності держави.