Про це повідомив у своєму Telegram прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
Так, якщо діти навчаються на території материкової України, то зможуть самостійно перетинати КПВВ:
– при наявності паспорта України (ID карти) або закордонного паспорта громадянина України;
– при наявності інформації про навчання в ЄДЕБО (Єдиній державній електронній базі з питань освіти).
“Кожен має право на освіту! Відтепер діти від 14 до 16 років, народжені в Криму, легше здобуватимуть її в Україні”, – зазначив Гончарук.
Він уточнив, що в разі подальшої подорожі дитини для виїзду за кордон буде застосовуватися стандартна процедура для перетину кордону України.
Як поінформували в прес-службі Уряду, зараз для поїздки з анексованого Криму необхідним є супровід обох батьків і/або нотаріально завірена згода другого з батьків.
“Вказаний порядок зазвичай застосовується для виїзду за кордон та є недоцільним у випадку з перетином межі Кримом”, – наголосили в прес-службі.
- Раніше повідомлялося, що жителів анексованого півострова Крим при в’їзді на материкову частину України будуть питати про мету поїздки.