Кабінет Міністрів України вирішив спростити перетин адміністративного кордону між Херсонською областю та незаконно анексованим Кримом для дітей у віці 14 - 16 років.

Про це повідомив у своєму Telegram прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Так, якщо діти навчаються на території материкової України, то зможуть самостійно перетинати КПВВ:

– при наявності паспорта України (ID карти) або закордонного паспорта громадянина України;

– при наявності інформації про навчання в ЄДЕБО (Єдиній державній електронній базі з питань освіти).

“Кожен має право на освіту! Відтепер діти від 14 до 16 років, народжені в Криму, легше здобуватимуть її в Україні”, – зазначив Гончарук.

Він уточнив, що в разі подальшої подорожі дитини для виїзду за кордон буде застосовуватися стандартна процедура для перетину кордону України.

Як поінформували в прес-службі Уряду, зараз для поїздки з анексованого Криму необхідним є супровід обох батьків і/або нотаріально завірена згода другого з батьків.

“Вказаний порядок зазвичай застосовується для виїзду за кордон та є недоцільним у випадку з перетином межі Кримом”, – наголосили в прес-службі.