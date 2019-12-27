Кабінет Міністрів України спростив отримання громадянства для добровольців, котрі захищали нашу країну під час військових дій на Донбасі.

Про це поінформували в прес-службі КМУ.

Раніше добровольці з інших країн не мали можливості отримати посвідку на проживання в Україні, що є першим кроком для отримання громадянства.

Зараз Уряд затвердив відповідний механізм.

Зокрема, було визначено механізм оформлення та встановлено зразок (форму), за якою добровольці зможуть оформити клопотання командирів підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань про видачу посвідки на проживання (це стосується іноземців та осіб без громадянства).

Як зазначив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, Уряд спростив “подачу документів на отримання громадянства, проте рішення приймається відповідно до норм законодавства”.