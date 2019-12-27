Про це поінформували в прес-службі КМУ.
Раніше добровольці з інших країн не мали можливості отримати посвідку на проживання в Україні, що є першим кроком для отримання громадянства.
Зараз Уряд затвердив відповідний механізм.
Зокрема, було визначено механізм оформлення та встановлено зразок (форму), за якою добровольці зможуть оформити клопотання командирів підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань про видачу посвідки на проживання (це стосується іноземців та осіб без громадянства).
Як зазначив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, Уряд спростив “подачу документів на отримання громадянства, проте рішення приймається відповідно до норм законодавства”.
- 4 грудня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт про надання статусу учасника бойових дій добровольцям.
- 21 грудня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт, що передбачає посилення соціального захисту для осіб, які отримали інвалідність внаслідок участі в АТО, операції Об’єднаних сил або військових конфліктах на території інших держав.