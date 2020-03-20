#Букви розповідають, що це означає.

Сьогодні, 20 березня у зв’язку з поширенням коронавируса COVID-19 виправних затвердив введення режиму в Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

Коментуючи це рішення прем’єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, що воно вмотивовано необхідністю “забезпечення безпеки населення від коронавирусної інфекції”.

“Уряд докладає максимум зусиль, щоб не допустити масових випадків зараження. При цьому здійснюються всі необхідні заходи для того, щоб лікарні були готові на реагування випадків коронавирусної інфекції, лікарі та медичний персонал мали необхідні засоби індивідуального захисту та обладнання. Слід пам’ятати, що зараз одним з найдієвіших засобів боротьби є самоізоляція. Тому закликаю всіх дотримуватися правил карантину”, — підкреслив він.

Також рішення про введення режиму НС прийняли місцеві органи самоврядування Радомишлі (Житомирська область) та Київській області. Президент України Володимир Зеленський закликав до введення режиму надзвичайно ситуації в Житомирській та Чернівецькій областях.

Що таке НС?

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, надзвичайною ситуацією є обстановка на окремій території (або суб’єкта господарювання на ній або водному об’єкті), яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення.

НС несе загрозу життю та здоров’ю населення або значного матеріального збитку та може бути викликана катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, застосуванням засобів ураження або іншо небезпечної подією, включаючи епідемію.

Які бувають НС та з чим вони пов’язані?

Згідно з постановою Кабміну №368 від 2004 року, НС класифікують за обсягом ресурсів, необхідних для її ліквіаціі, кількості постраждалих людей і розмірами збитків, які місто, регіон, області або країна понесли в результаті дії НС.

Також в залежності від території, обсягів збитків, кількості загиблих є ще 4 рівня НС: загальнодержавний, регіональний, місцевий та об’єктовий.

Надзвичайні ситуації бувають 4 рівнів:

об’єктового рівня;

місцевого (в області навколо об’єкта);

регіону (в разі ураження двох або більше регіонів або при наявності загрози перенесення ЧС на суміжні області);

загальнодержавного (НС яка розвивається на території двох та більше областей та несе загрозу поширення на сусідні країни).

Вводячи режим надзвичайної ситуації, влада констатує факт наявності такої загрози та мобілізує засоби для боротьби з нею. У цьому випадку такою загрозою є пандемія COVID-19.

Що зміниться після введення режиму НС?

Коментуючи сьогоднішнє рішення про затвердження режиму НС в Києві і Дніпропетровській та Івано-Франківській областях, прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що нових обмежень для громадян поки не буде.

“Ніяких нових обмежень поки не передбачається. Режим надзвичайної ситуації покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням COVID-19”, — запевнив він.

Які обмеження вже діють?

З 12 березня по 3 квітня через поширення коронавируса ввели карантин. З 17 березня в Україні введені жорсткі правила карантину з метою запобігання поширенню вірусу COVID-19. #Букви зібрали всі зміни в законодавстві в одному тексті — як буде працювати транспорт, що зміниться в діяльності громадських закладів, податки і виплати і як каратимуть за порушення карантину.

Надзвичайна ситуація та надзвичайний стан

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Кабмін готовий до введення надзвичайного стану в країні для запобігання поширенню коронавируса COVID-19, якщо виникне така необхідність. Також він запропонував забрати у парламенту виключне право вводити надзвичайний стан.

Напередодні радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко також прогнозував, що незабаром в країні буде введено надзвичайний стан, комендантську годину і тотальний контроль з метою протидії Коронавіруси COVID-19.

Як пояснив юрист Олександр Ткачук, між НП та НС існує принципова різниця: надзвичайна ситуація, на відміну від надзвичайного стану, не передбачає можливість обмеження прав і свобод громадян.

За словами адвоката, відповідно до закону “Про правовий режим надзвичайного стану” цей режим спрямований на забезпечення безпеки громадян у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій та епізоотій.

Для громадян країни введення надзвичайного стану загрожує наступними обмеженнями:

Особливий режим в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування;

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;

посилена охорона громадського порядку і об’єктів, які забезпечують життєдіяльність населення;

заборона на проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, видовищні, спортивні та інші масові заходи;

заборона на страйки;

можливість примусового вилучення та реалізації майна громадян і юридичних осіб.

Ткачук також зазначив, що додатковими заходами НС можуть стати:

евакуація людей з місць їх проживання;

особливий порядок розподілу продуктів харчування;

зміна режиму роботи підприємств усіх форм власності, переорієнтація їх на виробництво необхідної в умовах надзвичайного стану продукції;

відсторонення від роботи на період ПП, в разі неналежного виконання своїх обов’язків, керівників державних підприємств, установ і організацій, від діяльності яких залежить нормалізація обстановки в районі надзвичайного стану, і покладання тимчасового виконання їх обов’язків на інших осіб.

Відповідно до закону, за порушення режиму надзвичайного стану – можливий адміністративний штраф в розмірі 14 тис. гривень або арешт на 15 діб. За злісне порушення -33 тис. гривень або арешт до 30 діб. У той же час за порушення правил карантину встановлений штраф у розмірі від 17 до 34 тис. грн для громадян, і від 34 до 170 тис. грн для посадових осіб.