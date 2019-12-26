Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук дав доручення Державній фіскальній службі, правоохоронцям та органам контролю до 9 січня 2020 року вирішити проблему нелегальних АЗС, зокрема з тіньовим оборотом пального.

Про це він повідомив в своєму Telegram-каналі.

“Усі АЗС будуть працювати за ліцензіями або не будуть працювати взагалі. Уряд бореться з нелегальними ринками, зокрема з тіньовим обігом пального. Дав доручення Державній фіскальній службі, правоохоронцям і органам контролю до 9 січня 2020 року вирішити цю проблему”, – написав він.

Як вказав Гончарук, в даний час демонтовано 46 незаконних АЗС, відкрито 18 кримінальних проваджень, 31 суб’єкт господарювання подав документи для отримання ліцензій.

“На початку тижня представники АЗС обговорювали з президентом Володимиром Зеленським питання зниження цін на пальне через зміцнення курсу гривні. Йдеться про зниження реальної ціни, а не про “акційні” пропозиції в мережевих програмах лояльності”, – пояснив Гончарук.