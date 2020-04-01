Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні встановив доплати пенсіонерам у розмірі 500 і 1 тисяча гривень.

Про це поінформували в прес-службі Уряду.

Так, Кабмін ухвалив постанову “Питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році”, яка, зокрема, передбачає:

1. Щомісячну виплату в розмірі до 500 гривень пенсіонерам старше 80-річного віку. Це стосується тих, у кого розмір пенсій не перевищує 9205 гривень.

Такі пенсіонери отримають зазначену виплату в доповнення до вже встановлених статусних підвищень, надбавок до пенсій дітям війни, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих, учасникам війни.

Уже в квітні відповідну доплату повинні отримати 1,5 млн пенсіонерів.

Також встановлено, що для пенсіонерів старше 80 років (зі страховим стажем 20 років для жінок та 25 років для чоловіків) пенсійна виплата не може бути меншою, ніж 2600 гривень.

2. Встановлення мінімальної пенсійної виплати на рівні 2100 грн тим, хто має тривалий страховий стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків).

Крім того, в квітні буде здійснена одноразова виплата грошової допомоги в сумі 1000 гривень окремим категоріям населення, в тому числі пенсіонерам. Це стосується:

• пенсіонерів, розмір пенсій яких, з урахуванням передбачених законодавством надбавок і підвищень, не перевищує 5000 гривень станом на 1 квітня 2020 року;

• одержувачів державної соціальної допомоги – осіб з інвалідністю з дитинства та дітей із інвалідністю (крім тих, хто одночасно з цією допомогою отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника);

• одержувачів державної соціальної допомоги – осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю;

• одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не отримало права на пенсійну виплату.

Вказані ініціативи вимагатимуть внесення змін до державного бюджету.