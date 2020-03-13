Таке рішення було прийнято на виїзному позачерговому засіданні Кабміну за участю президента Володимира Зеленського, інформує прес-служба КМУ.
Замість ДАБІ будуть створені три нових органи: Державна сервісна служба містобудування, Державне агентство з питань технічного регулювання в містобудуванні, Державна інспекція містобудування.
Відповідні постанови були ухвалені “з доопрацюванням протягом одного дня”.
“Ми ліквідуємо монополію в сфері містобудування. Скажу зараз три слова, на які чекав увесь чесний будівельний бізнес України: ми ліквідуємо ДАБІ. Процес отримання державних послуг буде прозорим, зручним і з мінімальним впливом чиновників на прийняття таких рішень”, – запевнив під час засідання Зеленський.
Як розповів під час презентації реформи містобудування прем’єр-міністр Денис Шмигаль, створення нових органів не виходить за межі бюджету.
Шмигаль наголосив, що ДАБІ – “корупційний кліщ”, який поєднував у собі занадто багато функцій: ліцензування, контроль, нагляд, дозволи тощо.
За словами Шмигаля, створені замість ДАБІ органи будуть наділені такими повноваженнями:
• Державна сервісна служба містобудування виконуватиме реєстраційні функції в галузі будівництва;
• Державне агентство техрегулювання стане “локомотивом реформи технічного регулювання в Україні стосовно параметральної системи, будівельних норм, єврокодів”;
• Державна інспекція містобудування здійснюватиме функцію нагляду й контролю в будівництві.
Шмигаль запевнив, що ухвалені постанови враховують побажання учасників будівельного ринку, а також інвесторів.
“Це перший крок, який можна було врахувати постановами КМУ, наступний крок – внесення змін у чинне законодавство, далі – розробка електронної системи”, – зазначив очільник Уряду.
Він уточнив, що держава повинна контролювати тільки введення будівельного об’єкта в експлуатацію та його відповідність нормам і вимогам законодавства.
За словами Шмигаля, Кабмін планує максимально автоматизувати процеси в цій сфері. Зокрема, розпочато розробку нового реєстру будівельної діяльності. Він буде “об’єктно-орієнтованим”: кожен об’єкт матиме унікальний постійний ID-код, до якого буде прив’язана необхідна інформація.
Крім того, буде створено публічний портал системи. Там у вільному доступі буде розміщена інформація про всі об’єкти, які будуються в Україні
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Уряд планує запропонувати Верховній Раді посилити персональну відповідальність учасників будівельного процесу.
(На відео – з 14:00)
- Раніше заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов у коментарі #Буквам повідомив, що Державна архітектурно-будівельна інспекція буде ліквідована.
- Однією з причин відставки міністра регіонального розвитку Альони Бабак називають те, що вона стала не на той бік у конфлікті навколо ДАБІ, а саме ексглави відомства Олексія Кудрявцева.