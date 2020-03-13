Таке рішення було прийнято на виїзному позачерговому засіданні Кабміну за участю президента Володимира Зеленського, інформує прес-служба КМУ.

Замість ДАБІ будуть створені три нових органи: Державна сервісна служба містобудування, Державне агентство з питань технічного регулювання в містобудуванні, Державна інспекція містобудування.

Відповідні постанови були ухвалені “з доопрацюванням протягом одного дня”.

“Ми ліквідуємо монополію в сфері містобудування. Скажу зараз три слова, на які чекав увесь чесний будівельний бізнес України: ми ліквідуємо ДАБІ. Процес отримання державних послуг буде прозорим, зручним і з мінімальним впливом чиновників на прийняття таких рішень”, – запевнив під час засідання Зеленський.

Як розповів під час презентації реформи містобудування прем’єр-міністр Денис Шмигаль, створення нових органів не виходить за межі бюджету.

Шмигаль наголосив, що ДАБІ – “корупційний кліщ”, який поєднував у собі занадто багато функцій: ліцензування, контроль, нагляд, дозволи тощо.

За словами Шмигаля, створені замість ДАБІ органи будуть наділені такими повноваженнями:

• Державна сервісна служба містобудування виконуватиме реєстраційні функції в галузі будівництва;

• Державне агентство техрегулювання стане “локомотивом реформи технічного регулювання в Україні стосовно параметральної системи, будівельних норм, єврокодів”;

• Державна інспекція містобудування здійснюватиме функцію нагляду й контролю в будівництві.

Шмигаль запевнив, що ухвалені постанови враховують побажання учасників будівельного ринку, а також інвесторів.

“Це перший крок, який можна було врахувати постановами КМУ, наступний крок – внесення змін у чинне законодавство, далі – розробка електронної системи”, – зазначив очільник Уряду.

Він уточнив, що держава повинна контролювати тільки введення будівельного об’єкта в експлуатацію та його відповідність нормам і вимогам законодавства.

За словами Шмигаля, Кабмін планує максимально автоматизувати процеси в цій сфері. Зокрема, розпочато розробку нового реєстру будівельної діяльності. Він буде “об’єктно-орієнтованим”: кожен об’єкт матиме унікальний постійний ID-код, до якого буде прив’язана необхідна інформація.

Крім того, буде створено публічний портал системи. Там у вільному доступі буде розміщена інформація про всі об’єкти, які будуються в Україні

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Уряд планує запропонувати Верховній Раді посилити персональну відповідальність учасників будівельного процесу.

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(На відео – з 14:00)