Кабінет Міністрів переглянув і затвердив новий макропрогноз з падінням ВВП на 3,9% в порівнянні з ростом на 3,7%, яке прогнозувалося раніше.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки та розвитку.

Рівень безробіття складе 9,4% проти прогнозованого 8,1%, а падіння реальної заробітної плати складе 0,3%.

“Водночас, уже з ІІ половини року очікується відновлення економічного зростання і його прискорення в наступні роки. Серед причин – високий попит у світі на продукцію вітчизняного АПК, значно стійкіша банківська система порівняно з попередніми кризовими епізодами, зниження цін на імпортовані енергетичні товари, продовження структурних реформ у співпраці з міжнародними партнерами”, – зазначається у повідомленні.

Середньорічний курс гривні прогнозується на рівні 29,5 грн за долар (в порівнянні з 27 грн за дол США, прогнозованими в жовтні 2019). Зростання цін на споживчому ринку тільки тимчасово прискориться до 8,7% (у порівнянні з 5,5% в попередньому прогнозі), і вже в наступному році повернеться до цільових 5%.