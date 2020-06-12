Рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду.

Раніше в Україні існувало 490 районів. Це рішення в рамках реалізації реформи децентралізації.

Райони в областях переформатують таким чином:

АР Крим – 10 районів;

Вінницька область – 5 районів;

Волинська область – 4 райони;

Дніпропетровська область – 6 районів;

Донецька область – 8 районів;

Житомирська область-4 райони;

Закарпатська область – 5 районів;

Запорізька область – 5 районів;

Івано-Франківська область – 5 районів;

Київська область – 6 районів;

Кіровоградська область – 4 райони;

Луганська область – 8 районів;

Львівська область – 7 районів;

Миколаївська область – 4 райони;

Одеська область – 6 районів;

Полтавська область – 4 райони;

Рівненська область – 4 райони;

Сумська область – 5 районів;

Тернопільська область – 3 райони;

Харківська область – 7 районів;

Херсонська область – 3 райони;

Хмельницька область – 5 районів;

Черкаська область – 4 райони;

Чернівецька область – 3 райони;

Чернігівська область – 4 райони.

Географічне положення всіх районів можна подивитися тут.

Постанову планують доопрацювати в одноденний термін і опублікувати. Вінницьку, Житомирську, Полтавську, Одеську, Львівську та Сумську області ще раз переглянуть.

Щодо формування ОТГ прийнято наступне рішення:

У Полтавській області – 61 територіальна громада,

У Волинській області – 54 територіальних громади,

У Дніпропетровській області – 86 територіальних громад,

У Сумській області – 51 територіальна громада,

У Миколаївській області – 52 територіальних громади,

У Кіровоградській області – 49 територіальних громад,

У Черкаській області – 67 територіальних громад,

В Івано-Франківській області – 62 територіальних громади,

У Рівненській області – 64 територіальних громади,

У Вінницький області – 63 територіальних громади,

У Закарпатській області – 64 територіальних громади,

У Київській області – 69 територіальних громад,

У Чернігівській області – 57 територіальних громад,

У Харківській області – 56 територіальних громад,

У Луганській області – 37 територіальних громад,

В Одеській області – 91 територіальна громада,

У Чернівецькій області – 52 територіальних громади,

У Запорізькій області – 67 територіальних громад,

У Херсонській області – 49 територіальних громад,

У Тернопільській області – 55 територіальних громад,

У Хмельницькій області – 60 територіальних громад,

У Донецькій області – 66 територіальних громад,

В Житомирській області – 65 територіальних громад.

Нагадаємо, у грудні Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт, який змінює процедуру затвердження перспективних планів формування територіальних громад.

Згідно з ухваленим документом, перспективний план формування територій громад області та АРК затверджується Урядом (за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної обласної державної адміністрації). До цього перспективний план спочатку проходив процедуру схвалення в облраді, після чого направлявся до Кабміну.