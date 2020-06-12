Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

За словами голови уряду, Дениса Шмигаля, оновлений проект буде вже сьогодні внесений до Верховної Ради.

Відзначається, що в оновленій програмі задекларовано продовження європейської інтеграції України, а також впровадження адміністративних та технічних стандартів НАТО.

“Програма передбачає, що уряд продовжить діджиталізацію державних послуг. Зокрема, заплановано введення мінімум 200 державних послуг, доступних онлайн”, – сказано в повідомленні.

Крім того, програма також містить пункти, що стосуються реінтеграції тимчасово окупованих українських територій.

У фінансово-економічної галузі Кабмін має намір підтримувати українського виробника і стимулювати розвиток бізнесу в країні. Зокрема, в уряді хочуть, щоб 10% ВВП країни було сформовано IT-сферою.

Уряд планує збільшити:

– кількість зайнятих осіб в малому і середньому бізнесі;

– середньорічне зростання фізичних обсягів експорту мінімум на 5%;

– питому вагу експорту товарів в ЄС.

Водночас в соціальній галузі планується спростити порядок призначення субсидій, збільшити кількість реабілітаційних установ, а також підвищити розмір матеріальної допомоги опікунам.

“Ми плануємо поліпшити добробут українців. Соціальні стандарти життя людей виростуть незалежно від місця проживання та соціального статусу. Це головна мета нашої роботи”, – заявив прем’єр.