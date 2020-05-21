Про це повідомляється на офіційному сайті Кабінету міністрів України.
“Так, у Дніпропетровській області передбачено 85 спроможних територіальних громад, у Київській – 69, у Рівненській – 64, у Сумській – 51. Плани охоплюють 100% територій областей”, – сказано в повідомленні.
Зокрема, в Київській області планують створити більше 60 громад.
Крім того, документ із списком громад опублікував на своїй сторінці в Facebook народний депутат України від фракції “Європейська солідарність” Олексій Гончаренко.
Зокрема, в Київській області буде створено близько 60 об’єднаних територіальних громад.
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- Березанська
- Бишівська
- Білогородська
- Білоцерківська
- Богуславська
- Бородянська
- Борщагівська
- Боярська
- Бучанська
- Васильківська
- Великодимерська
- Вишгородська
- Вишнева
- Володарська
- Вороньківська
- Гатненська
- Гірська
- Глевахівська
- Гостомельська
- Гребінківська
- Димерська
- Дівичківська
- Дмитрівська
- Зазимська
- Згурівська
- Золочівська
- Іванківська
- Ірпінська
- Кагарлицька
- Калинівська (Броварський район)
- Калинівська (Васильківський район)
- Калитянська
- Ковалівська
- Кожанська
- Козинська
- Коцюбинська
- Макарівська
- Маловільшанська
- Медвинська
- Миронівська
- Немішаєвська
- Обухівська
- Переяславська
- Петрівська
- Пірнівська
- Пісківська
- Поліська
- Пристолична
- Ржищівська
- Рокитнянська
- Сквирська
- Славутицька
- Ставищенська
- Студениківська
- Таращанська
- Ташанська
- Тетіївська
- Томашівська
- Узинська
- Українська
- Фастівська
- Феодосіївська
- Фурсівська
- Циблівська
- Чабанівська
- Яготинська
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