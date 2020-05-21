Кабінет міністрів України затвердив перспективний план щодо створення об’єднаних територіальних громад у Київській, Сумській та Рівненській областях.

Про це повідомляється на офіційному сайті Кабінету міністрів України.

“Так, у Дніпропетровській області передбачено 85 спроможних територіальних громад, у Київській – 69, у Рівненській – 64, у Сумській – 51. Плани охоплюють 100% територій областей”, – сказано в повідомленні.

Зокрема, в Київській області планують створити більше 60 громад.

Крім того, документ із списком громад опублікував на своїй сторінці в Facebook народний депутат України від фракції “Європейська солідарність” Олексій Гончаренко.

Зокрема, в Київській області буде створено близько 60 об’єднаних територіальних громад.

Березанська Бишівська Білогородська Білоцерківська Богуславська Бородянська Борщагівська Боярська Бучанська Васильківська Великодимерська Вишгородська Вишнева Володарська Вороньківська Гатненська Гірська Глевахівська Гостомельська Гребінківська Димерська Дівичківська Дмитрівська Зазимська Згурівська Золочівська Іванківська Ірпінська Кагарлицька Калинівська (Броварський район) Калинівська (Васильківський район) Калитянська Ковалівська Кожанська Козинська Коцюбинська Макарівська Маловільшанська Медвинська Миронівська Немішаєвська Обухівська Переяславська Петрівська Пірнівська Пісківська Поліська Пристолична Ржищівська Рокитнянська Сквирська Славутицька Ставищенська Студениківська Таращанська Ташанська Тетіївська Томашівська Узинська Українська Фастівська Феодосіївська Фурсівська Циблівська Чабанівська Яготинська