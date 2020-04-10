Документ від 8 квітня опублікований на сайті Кабміну.

Так, голови ОДА та КМДА визначають перелік спеціалізованих установ для організації обсервації. Медичний супровід також забезпечує місцева влада, як і харчування людей в обсервації. Однак їжу оплачують самі громадяни.

“Особи, які перебувають в обсерваторах (ізоляторах), можуть отримувати особисті речі, продукти харчування (крім алкогольних напоїв і речей, заборонених до зберігання) і зобов’язані дотримуватися правил, встановлених адміністрацією місця обсервації”, – йдеться в повідомленні.

Також адміністрація повинна забезпечити персонал засобами індивідуального захисту і в цілому відповідати за інфекційний контроль в обсерваторі.

Громадський порядок біля обсерваторів і під час транспортування туди людей забезпечують МВС, поліція і Нацгвардія.

Слід зазначити, що не всі люди, які перетинають кордон, зобов’язані відправитися на обсервацію. Винятки є для:

працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;

водіїв і членів екіпажу вантажних транспортних засобів;

членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден;

членів поїзних і локомотивних бригад.

Однак виключення буде працювати, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з особою, інфікованою коронавірусом.