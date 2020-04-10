Документ від 8 квітня опублікований на сайті Кабміну.
Так, голови ОДА та КМДА визначають перелік спеціалізованих установ для організації обсервації. Медичний супровід також забезпечує місцева влада, як і харчування людей в обсервації. Однак їжу оплачують самі громадяни.
“Особи, які перебувають в обсерваторах (ізоляторах), можуть отримувати особисті речі, продукти харчування (крім алкогольних напоїв і речей, заборонених до зберігання) і зобов’язані дотримуватися правил, встановлених адміністрацією місця обсервації”, – йдеться в повідомленні.
Також адміністрація повинна забезпечити персонал засобами індивідуального захисту і в цілому відповідати за інфекційний контроль в обсерваторі.
Громадський порядок біля обсерваторів і під час транспортування туди людей забезпечують МВС, поліція і Нацгвардія.
Слід зазначити, що не всі люди, які перетинають кордон, зобов’язані відправитися на обсервацію. Винятки є для:
працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;
водіїв і членів екіпажу вантажних транспортних засобів;
членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден;
членів поїзних і локомотивних бригад.
Однак виключення буде працювати, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з особою, інфікованою коронавірусом.
- Раніше головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що найближчим часом Україну очікує пікове зростання захворюваності на коронавірус COVID-19.
- За його словами, якби Україна не прийняла більш жорсткі карантинні заходи, пік захворювання в Україні припав би на 14-15 квітня.
- В Україні станом на ранок 9 квітня зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 224 нові випадки.