Сьогодні, 1 липня, на засіданні Кабінет Міністрів затвердив угоду з урядом Туреччини про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Ми вводимо в дію договір із Турецькою Республікою про те, що наші водійські посвідчення на всій території Туреччини будуть визнаватися турецькою владою як дійсні. Це важливо для наших туристів і для наших громадян”, – зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Угода про взаємне визнання прав передбачає, що громадяни України, які легально проживають у Туреччині та турки, які законно проживають в нашій країні, зможуть обміняти свої національні водійські посвідчення на аналогічні документи країни проживання.

У МВС повідомили, що подібні угоди вже існують між Україною, Італією та Іспанією. Також планується такий договір із Францією.