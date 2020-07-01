Про це повідомляє кореспондент #Букв.
“Ми вводимо в дію договір із Турецькою Республікою про те, що наші водійські посвідчення на всій території Туреччини будуть визнаватися турецькою владою як дійсні. Це важливо для наших туристів і для наших громадян”, – зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Угода про взаємне визнання прав передбачає, що громадяни України, які легально проживають у Туреччині та турки, які законно проживають в нашій країні, зможуть обміняти свої національні водійські посвідчення на аналогічні документи країни проживання.
У МВС повідомили, що подібні угоди вже існують між Україною, Італією та Іспанією. Також планується такий договір із Францією.
- Президент України Володимир Зеленський і президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган під час спільного брифінгу підписали угоду про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.