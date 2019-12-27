Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні затвердив законопроєкт "Про працю", який спрямований на легалізацію зайнятості населення.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

“В останні тижні Мінекономіки працює над новим законодавством про трудові відносини. Сьогодні Уряд схвалив відповідний законопроєкт. Він має на меті підвищити офіційну зайнятість і рівень зарплат у країні”, – зазначив міністр.

Він уточнив, що новий законопроєкт необхідний, тому що Кодекс законів про працю “давно не захищає працівників”.

“Діючий документ датований 1971 роком, тому не передбачає офіційної фіксації сучасних форм праці – фрілансу, дистанційної, домашньої або тимчасової роботи та ін. Через відсутність законодавчого регулювання, альтернативою для багатьох різновидів сьогочасних трудових відносин стала нелегальна зайнятість. Тому зростає робота в “тіні”, зарплати у конвертах, складність у пошуку роботи, фактична відсутність захисту працівників приватного бізнесу”, – пояснив Милованов.

За словами міністра, новий законопроєкт дозволить збалансувати ринок робочої сили, вивести з тіні заробітні плати і прискорити економічне зростання.

Документ повинен: 1. Зберегти і розширити соціальні права і гарантії працівників через легалізацію праці. 2. Збільшити кількість легальних робочих місць. 3. Забезпечити рівні можливості чоловіків і жінок у сфері праці. 4. Підвищити доходи працівників. 5. Гармонізувати законодавство з Євросоюзом.

Підготовка законопроєкту тривала з вересня поточного року. До обговорення та внесення пропозицій були залучені галузеві асоціації працівників, представники великого та малого бізнесу, а також профспілкових організацій.

Закон набуде чинності через 6 місяців після розгляду і ухвалення Верховною Радою.

Ще протягом року буде діяти так званий перехідний період. За цей час відбудеться адаптація трудових відносин та кадрових документів до нововведень.

В Уряді розраховують, що законопроєкт буде розглянуто в Парламенті пакетом з іншими проєктами законів, які впливають на ринок праці і трудові відносини (такими як “про страйк”, “про профспілки” та ін.).

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук наголосив, що реформа ринку праці дозволить створити 1 млн нових робочих місць за 5 років, а також зробить можливим “пошук нової роботи за 2 місяці”.