Кабінет Міністрів збільшив оклад Генерального прокурора від 37 тис грн до 93 648 грн.

Про це йдеться в постанові Уряду №1155.

Крім того, оклад першого заступника генпрокурора встановлено на рівні 89 326 грн, заступника – 86 446 грн, начальника департаменту – 40 341 грн. Для прокурора Офісу генпрокурора встановлено оклад 28 815 грн.

Оклад начальників обласних прокуратур встановлено на рівні 38 038 грн, окружних прокуратур – 32 273 грн.

У жовтні 2019 року місячний оклад Рябошапки становив 37 тис. грн, повідомляли “Українським новинам” у Генеральній прокуратурі України (ГПУ). При цьому вся зарплата Генпрокурора з урахуванням надбавок, доплат і премій перевищувала в жовтні 133 тис. грн.