Кабінет міністрів на своєму засіданні 18 березня прийняв рішення щодо запровадження спеціального мита на імпорт електроенергії та вугілля з Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Зазначається, що мита вводять з 1 квітня 2020 року — їхній розмір становитиме 65% митної вартості вугілля або електроенергії.

“Пропонується запровадження спеціального мита для електричної енергії й всіх типів вугілля, крім антрациту та коксівного вугілля, для енергетики та металургійної промисловості, з 1 квітня 2020 року в розмірі 65%”, – зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.