Про це повідомляє пресслужба уряду.
Зазначається, що мита вводять з 1 квітня 2020 року — їхній розмір становитиме 65% митної вартості вугілля або електроенергії.
“Пропонується запровадження спеціального мита для електричної енергії й всіх типів вугілля, крім антрациту та коксівного вугілля, для енергетики та металургійної промисловості, з 1 квітня 2020 року в розмірі 65%”, – зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.
- Кабінет Міністрів України встановив мито в розмірі 2% на імпорт електроенергії з Росії.
- З 1 жовтня 2019 року Україна відновила комерційний імпорт електроенергії із Росії.