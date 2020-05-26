Кабінет міністрів України звільнив Дениса Башлика з посади голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Відповідне розпорядження від 25 травня № 566-р опубліковано на Урядовому порталі.

“Звільнити Башлика Дениса Олександровича з посади Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до частини першої статті 871 Закону України “Про державну службу”, – йдеться у документі.

Іншим розпорядженням № 567-р Уряд поклав виконання обов’язків керівника на першого заступника голови Держгеокадастру Юлію Мороз.

Денис Башлик у Facebook підтвердив інформацію про своє звільнення.

“Друзі і колеги. Отримав багато запитів щодо інформації про те, що я залишаю пост голови Держгеокадастру. По-перше, я хочу її підтвердити. По-друге, це рішення — не крапка, а скоріше три крапки. Деталі повідомлю трохи згодом. Дякую за розуміння”, – написав він.