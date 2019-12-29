Відповідне розпорядження від 27 грудня оприлюднено на сайті Уряду.
“Звільнити Янчука Антона Володимировича з посади голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, відповідно до частини першої статті 871 закону України “Про державну службу”, – йдеться в тексті розпорядження.
Варто відзначити, що Антон Янчук очолював АРМА з грудня 2016 року. До цього він обіймав посаду заступника міністра юстиції.
Із середини листопада Янчук був відсторонений від посади. Приводом став зрив опалювального сезону теплоелектроцентралями у Львівській області, які були передані у тимчасове підпорядкування АРМА.
Уряд призначив в.о. глави АРМА Віталія Сигидина.
Сам Янчук звернувся з позовом до суду через відсторонення. Позов був поданий проти Кабінету Міністрів. Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом і призначив на 21 січня підготовче засідання.