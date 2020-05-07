Кабінет Міністрів України звільнив Тетяну Монахову з посади уповноваженої з захисту державної мови (мовного омбудсмена).

Відповідне розпорядження оприлюднене на офіційно сайті Уряду.

Монахова була звільнена за власним бажанням.

“Звільнити Монахову Тетяну Василівну з посади уповноваженого із захисту державної мови за власним бажанням”, – йдеться в тексті документа.

Варто зазначити, що Кабмін призначив Монахову мовним омбудсменом у листопаді 2019 року. До цього вона працювала завідувачкою кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили (Миколаїв).

Посада мовного омбудсмена передбачена законом “Про забезпечення функціонування української мови як державної” (стаття 49).

Основними завданнями мовного омбудсмена є: захист української мови як державної; захист права громадян України на отримання інформації та послуг у сферах суспільного життя державною мовою; усунення перешкод і обмежень у користуванні державною мовою.

Крім того, мовний омбудсмен:

– забезпечує моніторинг виконання законодавства про державну мову і державних цільових програм;

– розглядає скарги фізичних і юридичних осіб на дії і бездіяльність органів влади щодо дотримання вимог законодавства про державну мову;

– направляє до низки держорганів подання про проведення службових розслідувань та притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства про державну мову;

– складає протоколи і застосовує стягнення.