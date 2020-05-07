Відповідне розпорядження оприлюднене на офіційно сайті Уряду.

Монахова була звільнена за власним бажанням.

“Звільнити Монахову Тетяну Василівну з посади уповноваженого із захисту державної мови за власним бажанням”, – йдеться в тексті документа.

Варто зазначити, що Кабмін призначив Монахову мовним омбудсменом у листопаді 2019 року. До цього вона працювала завідувачкою кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили (Миколаїв).

Фото: з відкритих джерел

Посада мовного омбудсмена передбачена законом “Про забезпечення функціонування української мови як державної” (стаття 49).

Основними завданнями мовного омбудсмена є: захист української мови як державної; захист права громадян України на отримання інформації та послуг у сферах суспільного життя державною мовою; усунення перешкод і обмежень у користуванні державною мовою.

Крім того, мовний омбудсмен:

– забезпечує моніторинг виконання законодавства про державну мову і державних цільових програм;

– розглядає скарги фізичних і юридичних осіб на дії і бездіяльність органів влади щодо дотримання вимог законодавства про державну мову;

– направляє до низки держорганів подання про проведення службових розслідувань та притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства про державну мову;

– складає протоколи і застосовує стягнення.

  • 24 квітня стало відомо, що Тетяна Монахова написала заяву на звільнення з посади за власним бажанням. За її словами, через прогалини в законодавстві і бездіяльності Кабінету Міністрів їй так і не вдалося створити секретаріат уповноваженого з питань мови. Без цього казначейство не виділяє фінансування і не платить їй зарплату.