Про це повідомив в Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.
“Тільки що на позачерговому Кабміні звільнений Нефьодов з посади голови митниці. Також звільнено Сергія Верланов з посади голови Державної фіскальної служби”, — написав він.
Крім того, нардеп поінформував, що були звільнені й заступники усунутих з посад чиновників.
“Також звільнені заступники Нефьодова — Роберт Зелді, Денис Шендрик та Сергій Петухов. З посади заступника голови Державної фіскальної служби звільнений Дмитро Венцковського”, — додав він.
ОНОВЛЕНО (20:30):
У прес-службі Кабінету Міністрів підтвердили звільнення Нефьодова, Верланова, Зелді, Шендрика, Петухова та Венцковського з займаних посад.
Глава уряду, коментуючи це рішення Кабміну, зазначив: “Найближчим часом плануємо призначити нових ефективних керівників у ці відомства”.
- Нагадаємо, під час роботи на посаді голови Мінфіну Ігор Уманський ініціював відставки голови Державної податкової служби Сергія Верланова і голови Держмитної служби Максима Нефьодова, оскільки бюджет нібито недоотримував близько 5 млрд грн щомісяця через схеми з ПДВ.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що команда президента стурбована ситуацією з корупцією в податковій службі і на митниці, де, за словами Уманського, “контрабас” як ішов, так і йде. В результаті Уманський став радником Єрмака. Його діяльність, за словами голови ОПУ, буде пов’язана з викоріненням схем в податковій і митниці.
- 24 квітня Рада прийняла рішення про створення Тимчасової слідчої комісії, яка розслідує факти, озвучені Уманським.