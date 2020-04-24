Кабінет міністрів України під час сьогоднішнього позачергового засідання звільнив з посад керівників митної та податкової служб Максима Нефьодова і Сергія Верланова.

Про це повідомив в Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.

“Тільки що на позачерговому Кабміні звільнений Нефьодов з посади голови митниці. Також звільнено Сергія Верланов з посади голови Державної фіскальної служби”, — написав він.

Крім того, нардеп поінформував, що були звільнені й заступники усунутих з посад чиновників.

“Також звільнені заступники Нефьодова — Роберт Зелді, Денис Шендрик та Сергій Петухов. З посади заступника голови Державної фіскальної служби звільнений Дмитро Венцковського”, — додав він.

ОНОВЛЕНО (20:30):

У прес-службі Кабінету Міністрів підтвердили звільнення Нефьодова, Верланова, Зелді, Шендрика, Петухова та Венцковського з займаних посад.

Глава уряду, коментуючи це рішення Кабміну, зазначив: “Найближчим часом плануємо призначити нових ефективних керівників у ці відомства”.