Кабінет Міністрів України за майже 4 місяці роботи передав на приватизацію 530 державних підприємств.

Про це поінформували в прес-службі КМУ.

Так, на сьогоднішньому засіданні Уряд передав ще ряд майнових комплексів державних підприємств до сфери управління Фонду державного майна для подальшої приватизації.

“За майже 4 місяці на приватизацію передано більше державних об’єктів, ніж за всі 28 років незалежності. Це дасть змогу залучити інвестиції до ряду держпідприємств і збільшити заробітні плати працівникам”, – зазначив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, загальна балансова вартість погоджених на приватизацію активів становить понад 12 млрд гривень.

Гончарук уточнив на брифінгу за підсумками засідання, що сьогодні були передані до ФДМ ще 37 підприємств.

“Завдання, яке було спочатку поставлено перед нами, – передати до кінця року 500 держпідприємств на приватизацію. Воно виконано. Сьогодні ми передали останні 37 підприємств до Фонду державного майна. Ми маємо намір продовжувати цю практику, аналізуючи, які ще державні активи використовуються неефективно”, – наголосив він.

Як повідомив у Facebook міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, 78 підприємств у ФДМУ були передані з боку органів виконавчої влади. У листопаді Фонд “поповнили” 415 об’єктів.

“Попередньо кожне міністерство провело аналіз наявного майна та погодило частину непрофільних або збиткових активів на приватизацію… Раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства спільно з центральними органами влади проаналізували стан 1399 державних підприємств щодо необхідності приватизації”, – розповів Милованов.

Міністр уточнив, що сьогодні, серед іншого, були передані на приватизацію спиртові заводи: Саратський виноробний завод; Горілчаний цех Бучацького мальтозного заводу; Маріупольський лікеро-горілчаний завод; Артемівський завод шампанських вин; Київський завод шампанських вин; Львівський державний лікеро-горілчаний завод; Одеський коньячний завод.

Також сьогодні передали на приватизацію Львівський іподром.