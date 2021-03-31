Covid-19 Україна

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Кабмін вдосконалив правила паркування в Україні: деталі

Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні вдосконалив правила паркування в Україні.

Середа, 31 березня 2021, 16:00

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Кабінет Міністрів схвалив рішення, яким передбачається вдосконалення способів оплати паркувальних послуг. Зокрема пропонується впровадження можливості сплачувати за паркування у платіжних терміналах, банківських автоматах та комплексах самообслуговування”, – зазначив він.

За словами Шмигаля, це дійсно важливе рішення, яке потребували органи місцевого самоврядування та яке мало високий запит від водіїв.

“Уряд дає місцевій владі всі інструменти, аби нарешті створити відповідну систему паркування за найкращими європейськими стандартами”, – додав він.

Згідно з внесеними змінами до раніше діючої постанови, забороняється влаштовувати майданчики для паркування на тротуарах. Робити парковки на дорогах зможуть тільки оператори.

Також всі майданчики для паркування повинні бути обов’язково обладнані паркоматами, платіжними пристроями та інформацією про спосіб оплати.

Крім того, пропонується змінити вимогу щодо ширини вулиці для розміщення майданчиків для паркування, зменшивши її з 7,5 до 6 метрів.

Теги: Кабінет Міністрів, Денис Шмигаль, Паркування, правила

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