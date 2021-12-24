Відповідне рішення було опубліковано на урядовому порталі.
“Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державної податкової служби України, виконання обов’язків голови Державної податкової служби України на заступника голови зазначеної служби Кірієнко Тетяну Павлівну», — йдеться у розпорядженні.
З 9 грудня цього року Кірієнко обіймала посаду заступниці голови Державної податкової служби, до цього була членом комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.
Іншим розпорядженням уряд визнав таким, що втратив чинність, рішення від 25 листопада про призначення тимчасовим виконувачем обов’язків голови Податкової служби Михайла Титарчука.
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