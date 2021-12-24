Уряд визнав таким, що втратило чинність, рішення про призначення главою Податкової служби України Михайла Титарчука. Натомість вже призначено Тетяну Кірієнко тимчасовою виконувачкою обов'язків голови Державної податкової служби України.

Відповідне рішення було опубліковано на урядовому порталі.

“Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державної податкової служби України, виконання обов’язків голови Державної податкової служби України на заступника голови зазначеної служби Кірієнко Тетяну Павлівну», — йдеться у розпорядженні.

З 9 грудня цього року Кірієнко обіймала посаду заступниці голови Державної податкової служби, до цього була членом комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Іншим розпорядженням уряд визнав таким, що втратив чинність, рішення від 25 листопада про призначення тимчасовим виконувачем обов’язків голови Податкової служби Михайла Титарчука.