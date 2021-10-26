Кабмін вдвічі знизив тариф для українців без постачальника газу

Про це свідчить постанова Уряду від 25 жовтня.
Зазначається, що з 1 жовтня по 30 листопада 2021 року побутові споживачі, що користуються послугами постачальника “останньої надії”, сплачуватимуть йому 7,96 гривні за кубометр з ПДВ.
Водночас усі бюджетні установи, заклади охорони здоров’я державної та комунальної власності сплачуватимуть 16,8 гривні за кубометр з ПДВ.
Постачальник газу “останньої надії” (ПОН) надає послуги населенню у разі, якщо вони залишилися без газопостачальника. Це відбувається у разі банкрутства, закінчення чи анулювання ліцензії, необрання постачальника споживачем після розриву контракту з іншою установою. У 2015 році ПОНом було обрано НАК “Нафтогаз України”.
Цьогоріч без постачальників газу залишилося близько 600 тисяч споживачів. Вони автоматично перейшли до ПОНу.
У вересні тариф для населення, що опинилися без постачальника газу, становив 11,78 грн/кубометр. При цьому “Нафтогаз” пропонує тариф 7,96 грн/куб за річним тарифом.
За дорученням президента Кабінет Міністрів, НАК “Нафтогаз України”, Асоціація міст України та Палата місцевих влад Конгресу напрацювали меморандум. Згідно з документом, до кінця опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду не зростатимуть. Ціна газу становитиме 7,42 гривні за 1 кубічний метр для населення та 13,6 гривні за 1 кубометр для бюджетних установ.
Нагадаємо, в січні уряд встановив граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр. Така гранична ціна зберігалася до квітня поточного року.
В травні п’ятий президент, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко заявляв, що ціни на газ для населення можуть незабаром стати рекордними за всю історію існування незалежної України — 9-14 гривень за кубічний метр.
Вже з травня фіксований річний тариф “Нафтогазу” був на рівні 7,96 гривні за кубічний метр (без вартості розподілу). Такий тариф мав діяти до квітня 2022 року.
- Водночас місячний тариф з червня був встановлений на рівні 11,94 гривні за кубічний метр.