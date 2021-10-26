Кабмін вдвічі знизив тариф для українців без постачальника газу

Кабінет Міністрів вдвічі знизив тариф для населення, що залишилось без постачальника газу. Відтак, ця категорія споживачів сплачуватиме 7,96 грн за кубометр замість 16,56 грн у жовтні.

Про це свідчить постанова Уряду від 25 жовтня.

Зазначається, що з 1 жовтня по 30 листопада 2021 року побутові споживачі, що користуються послугами постачальника “останньої надії”, сплачуватимуть йому 7,96 гривні за кубометр з ПДВ.

Водночас усі бюджетні установи, заклади охорони здоров’я державної та комунальної власності сплачуватимуть 16,8 гривні за кубометр з ПДВ.

Постачальник газу “останньої надії” (ПОН) надає послуги населенню у разі, якщо вони залишилися без газопостачальника. Це відбувається у разі банкрутства, закінчення чи анулювання ліцензії, необрання постачальника споживачем після розриву контракту з іншою установою. У 2015 році ПОНом було обрано НАК “Нафтогаз України”.

Цьогоріч без постачальників газу залишилося близько 600 тисяч споживачів. Вони автоматично перейшли до ПОНу.

У вересні тариф для населення, що опинилися без постачальника газу, становив 11,78 грн/кубометр. При цьому “Нафтогаз” пропонує тариф 7,96 грн/куб за річним тарифом.