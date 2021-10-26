Кабмін вдвічі знизив тариф для українців без постачальника газу

#PandoraPapers
15:29  Турист, який загубився в горах, добу ігнорував дзвінки рятувальників, бо вони були з незнайомого номеру
15:29 У Бразилії чоловік під час сутички на пляжі відбивався кайманом
15:25 У Єгипті вперше за чотири роки скасовують надзвичайний стан
14:56 Китай закриває 4-мільйонне місто через 6 нових випадків COVID-19
14:15 Витік Facebook Papers може спровокувати найбільшу кризу в історії компанії, – CNN
13:56 Мільярдер Джефф Безос побудує орбітальну станцію для бізнесу
13:50 Sony представила смартфон з найбільшим фотосенсором та 4K-екраном
13:29 У Криму силовики знову провели масові затримання
13:16 Приватна колекціонерка повернула артефакт мая до Гватемали
12:54 Проти Порошенка тримають сфабриковану справу на випадок нового скандалу із Зеленським, – адвокат
11:48 Регулятор ЄС схвалив використання введення третьої дози вакцини Moderna
11:46 Дружина Алека Болдвіна прокоментувала загибель операторки Галини Гатчінс
11:17 Гонтарева прокоментувала можливу причетність Нацбанку до «справи Медведчука»
10:59 Австралія обіцяє досягти нульових викидів до 2050 року
10:55 Пол Маккартні припинив роздавати  автографи
10:26 COVID-19: Байден встановив нові правила в’їзду до США
10:16 Ринкова вартість Tesla вперше перевищила 1 трильйон доларів
09:48 Державний переворот в Судані: 140 людей отримали поранення, 7 – загинули
08:34 Facebook заробив $9 млрд, попри скандал із витоком документів
07:59 26 жовтня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:44 Facebook і YouTube видалили відео президента Бразилії з фейками про вакцини
07:19 Без опадів та до +14°C: якою буде погода 26 жовтня
01:16 Двейн Джонсон і Кайлі Дженнер поступилися в рейтингу найвисокооплачуваніших зірок в Instagram
00:08 Snoop Dogg оплакує смерть своєї матері Беверлі Тейт

25 жовтня

23:27 Існує загроза, що Україна знову стане енергозалежною від Росії — Сюмар
22:49 «Дюна» стала найуспішнішою стрічкою Вільньова: понад $40 млн в прокаті за вікенд

Кабмін вдвічі знизив тариф для українців без постачальника газу

Кабінет Міністрів вдвічі знизив тариф для населення, що залишилось без постачальника газу. Відтак, ця категорія споживачів сплачуватиме 7,96 грн за кубометр замість 16,56 грн у жовтні.

Вівторок, 26 жовтня 2021, 14:41

Про це свідчить постанова Уряду від 25 жовтня.

Зазначається, що з 1 жовтня по 30 листопада 2021 року побутові споживачі, що користуються послугами постачальника “останньої надії”, сплачуватимуть йому 7,96 гривні за кубометр з ПДВ.

Водночас усі бюджетні установи, заклади охорони здоров’я державної та комунальної власності сплачуватимуть 16,8 гривні за кубометр з ПДВ.

Постачальник газу “останньої надії” (ПОН) надає послуги населенню у разі, якщо вони залишилися без газопостачальника. Це відбувається у разі банкрутства, закінчення чи анулювання ліцензії, необрання постачальника споживачем після розриву контракту з іншою установою. У 2015 році ПОНом було обрано НАК “Нафтогаз України”.

Цьогоріч без постачальників газу залишилося близько 600 тисяч споживачів. Вони автоматично перейшли до ПОНу.

У вересні тариф для населення, що опинилися без постачальника газу, становив 11,78 грн/кубометр. При цьому “Нафтогаз” пропонує тариф 7,96 грн/куб за річним тарифом.

За дорученням президента Кабінет Міністрів, НАК “Нафтогаз України”, Асоціація міст України та Палата місцевих влад Конгресу напрацювали меморандум. Згідно з документом, до кінця опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду не зростатимуть. Ціна газу становитиме 7,42 гривні за 1 кубічний метр для населення та 13,6 гривні за 1 кубометр для бюджетних установ.

Нагадаємо, в січні уряд встановив граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр. Така гранична ціна зберігалася до квітня поточного року.

В травні п’ятий президент, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко заявляв, що ціни на газ для населення можуть незабаром стати рекордними за всю історію існування незалежної України — 9-14 гривень за кубічний метр.

Вже з травня фіксований річний тариф “Нафтогазу” був на рівні 7,96 гривні за кубічний метр (без вартості розподілу). Такий тариф мав діяти до квітня 2022 року.

  • Водночас місячний тариф з червня був встановлений на рівні 11,94 гривні за кубічний метр.
Теги: Кабмін, комунальні тарифи, Нафтогаз України, тарифи на газ

Читати #Букви у Telegram і у Facebook