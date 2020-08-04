В Україні розроблена програма, яка дозволяє використовувати наданий державою 1 млрд грн додаткового фінансування на зйомку патріотичного кіно. З цієї суми на українські серіали закладено 100 млн гривень.

Про це повідомив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.

З цієї суми на українські серіали закладено 100 млн гривень.

“До кінця року сфокусуємось на виробництві серіалів патріотичного спрямування. З українськими акторами і українським наративами. У важкий карантинний і посткарантинний період попит глядачів зростає саме на телевізійний продукт. Це рішення дозволить підтримати кіноіндустрію і запропонувати глядачеві те, що йому подобається”, – сказав міністр.

Ткаченко додав, що початок конкурсу заплановано на другу половину вересня.