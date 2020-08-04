Про це повідомив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.
З цієї суми на українські серіали закладено 100 млн гривень.
“До кінця року сфокусуємось на виробництві серіалів патріотичного спрямування. З українськими акторами і українським наративами. У важкий карантинний і посткарантинний період попит глядачів зростає саме на телевізійний продукт. Це рішення дозволить підтримати кіноіндустрію і запропонувати глядачеві те, що йому подобається”, – сказав міністр.
Ткаченко додав, що початок конкурсу заплановано на другу половину вересня.
- Раніше повідомлялося, що американська компанія Netflix знімає свій перший фільм в Україні.