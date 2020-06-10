Кабінет міністрів сьогодні на засіданні виділив 2,7 млрд гривень Міністерству внутрішніх справ на доплати для зайнятих у боротьбі з коронавірусом працівникам.

Про це повідомив депутат Верховної ради Олексій Гончарченко у своєму Telegram-каналі.

“Кабмін виділив МВС доплати для тих, хто безпосередньо зайнятий у боротьбі з коронавірусом загалом ― 2 701 125,3 тис. грн”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, Апарату МВС виділили 171 081,6 тис. грн,

Нацгвардії ― 125 105,5 тис. грн,

Адміністрації Державної прикордонної служби ― 103 774,7 тис. грн,

Державній службі з надзвичайних ситуацій ― 51 302,5 тис. грн,

Нацполіції ― 2 249 861 тис. грн.