Про це повідомив депутат Верховної ради Олексій Гончарченко у своєму Telegram-каналі.
“Кабмін виділив МВС доплати для тих, хто безпосередньо зайнятий у боротьбі з коронавірусом загалом ― 2 701 125,3 тис. грн”, – йдеться в повідомленні.
Зокрема, Апарату МВС виділили 171 081,6 тис. грн,
Нацгвардії ― 125 105,5 тис. грн,
Адміністрації Державної прикордонної служби ― 103 774,7 тис. грн,
Державній службі з надзвичайних ситуацій ― 51 302,5 тис. грн,
Нацполіції ― 2 249 861 тис. грн.
- Міністерство внутрішніх справ України в травні звернулося з офіційним листом до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо питання надання суми в розмірі 2,5 млрд грн на доплати працівникам МВС на час карантину.