Про це повідомила пресслужба Уряду.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що допомогу від держави отримають військовослужбовці, які брали участь у відсічі збройній агресії на Донбасі та отримали поранення.

За його словами, рішення передбачає виділення 305 млн гривень, які підуть на забезпечення квартирами та будинками майже 300 військових та їхні родини.

“Ці люди захищали нашу незалежність та територіальну цілісність. Наші військові – це наші герої, а тому ми як Уряд та суспільство маємо віддавати їм належну шану, в тому числі створювати гідні умови для проживання та роботи. Це дуже важливо, аби наші хлопці та дівчата на передовій бачили та розуміли, що держава тут на мирній землі, підставляє плече і допомагає їм та їхнім родинам. І тому наше рішення сьогодні — воно не тільки про соціальні зобов’язання, а воно також про національну безпеку нашої країни”, – додав очільник Уряду.