Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Отримувати доплати медики почнуть з 1 вересня.
За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова:
- лікарі отримуватимуть доплату в розмірі 70 % до посадового окладу;
- фахівці з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою всіх спеціальностей – в розмірі 50 % мінімальної зарплати;
- молодші сестри – в розмірі 25 % мінімальної зарплати.
Відповідний проєкт акту був підтриманий з 3-денним доопрацюванням.
- 11 травня повідомлялося, що єдина область, де медикам, які контактують з хворими COVID-19, в повному обсязі виплатили 300% надбавки – це Полтавська.
- Президент України Володимир Зеленський заявляв, що виплатити обіцяні медикам до 300 відсотків надбавки поки не вийшло через юридичну колізію.