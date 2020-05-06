Кабінет міністрів виділив 45,2 мільйонів гривень для ліквідації наслідків лісових пожеж у Житомирській області.

Про це повідомив народний депутат від фракції “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, зі 45,2 млн грн цієї суми 37,6 млн грн виділено Міністерству енергетики та захисту довкілля України.

“Кабмін виділяє 7,6 млн грн МВС (для ДСНС) та 37,6 млн грн Мінекоенерго (для Держлісагентства) з резервного фонду для ліквідації наслідків пожеж в Житомирській області”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, волонтери Української біржі благодійності відкрили збір коштів на допомогу постраждалим від пожежі на Житомирщині.