Про це повідомив народний депутат від фракції “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.
Зокрема, зі 45,2 млн грн цієї суми 37,6 млн грн виділено Міністерству енергетики та захисту довкілля України.
“Кабмін виділяє 7,6 млн грн МВС (для ДСНС) та 37,6 млн грн Мінекоенерго (для Держлісагентства) з резервного фонду для ліквідації наслідків пожеж в Житомирській області”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, волонтери Української біржі благодійності відкрили збір коштів на допомогу постраждалим від пожежі на Житомирщині.
- Раніше голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко повідомив, що жителям сіл у Житомирській області, які втратили житло через масштабні пожежі, компенсують збитки.