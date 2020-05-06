Кабінет міністрів України додатково виділив 3 млрд 132 млн грн, які направлять на боротьбу з коронавірусом COVID-19.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Уряду 6 травня.

“Постанова передбачає виділення 3 млрд 132 млн і 500 тис. грн на боротьбу з коронавірусом в Україні. Зараз документ знаходиться на погодженні в Міністерстві фінансів та Міністерстві економічного розвитку. Ми врахували всі зауваження”, – сказав голова МОЗ Максим Степанов.

Він зазначив, що ці кошти підуть на:

– забезпечення засобами індивідуального захисту закладів охорони здоров’я першої хвилі та екстреної медичної допомоги, які працюють з пацієнтами, хворими на COVID-19;

– закупівлю товарів (робіт, послуг), необхідних для забезпечення готовності та реагування на спалахи COVID-19 (зокрема, йдеться про видатки лабораторних центрів МОЗ України, ДУ “Центр громадського здоров’я МОЗ України“ та ДУ “Український науково-дослідний протичумний інститут імені І.І. Мечнікова МОЗ України“);

– заробітну плату медичних та інших працівників лабораторних центрів МОЗ України за березень – червень 2020 року, залучених до виконання заходів, спрямованих на забезпечення готовності та реагування на спалахи коронавірусної хвороби (COVID-19).