Кабмін відкрив деякі ринки: які умови роботи

Кабінет міністрів сьогодні на засіданні ухвалив рішення про відновлення роботи деяких продовольчих ринків, але працювати вони зможуть з дотриманням певних умов.

Про це повідомила пресслужба Уряду.

Зокрема, Кабмін вніс зміни до постанови № 211 від 11 березня 2020 року.

Згідно з прийнятими змінами, ринки зможуть працювати при дотриманні наступних умов:

наявність реєстрації агропродовольчого ринку як операторів ринку харчових продуктів;

допуск працівників та відвідувачів на територію ринку виключно за наявності вдягнутої медичної маски (респіратора);

проходження безконтактного температурного скринінгу;

наявність на кожному вході (в’їзді) на територію ринку диспенсерів з антисептиком;

кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на території ринку, не більше одного на 10 м2 торговельної площі;

відстань між місцями продавців – не менше трьох метрів, місця торгівлі мають бути обладнані захисними екранами між продавцями та покупцями (з плівки або пластику);

проведення дезінфекції контактних поверхонь кожні три години, прибирання та дезінфекція всіх приміщень, включаючи стаціонарні торговельні місця в кінці кожного робочого дня;

відсутність неконтрольованої (стихійної) торгівлі на прилеглій до ринку території;

забезпечення постійного інформування відвідувачів щодо встановлених обмежень, яких необхідно дотримуватися;

Перевіряти дотримання цих вимог буде Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.