Кабмін відкрив деякі ринки: які умови роботи

Про це повідомила пресслужба Уряду.
Зокрема, Кабмін вніс зміни до постанови № 211 від 11 березня 2020 року.
Згідно з прийнятими змінами, ринки зможуть працювати при дотриманні наступних умов:
- наявність реєстрації агропродовольчого ринку як операторів ринку харчових продуктів;
- допуск працівників та відвідувачів на територію ринку виключно за наявності вдягнутої медичної маски (респіратора);
- проходження безконтактного температурного скринінгу;
- наявність на кожному вході (в’їзді) на територію ринку диспенсерів з антисептиком;
- кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на території ринку, не більше одного на 10 м2 торговельної площі;
- відстань між місцями продавців – не менше трьох метрів, місця торгівлі мають бути обладнані захисними екранами між продавцями та покупцями (з плівки або пластику);
- проведення дезінфекції контактних поверхонь кожні три години, прибирання та дезінфекція всіх приміщень, включаючи стаціонарні торговельні місця в кінці кожного робочого дня;
- відсутність неконтрольованої (стихійної) торгівлі на прилеглій до ринку території;
- забезпечення постійного інформування відвідувачів щодо встановлених обмежень, яких необхідно дотримуватися;
Перевіряти дотримання цих вимог буде Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров’я України підготувало проект постанови про відновлення роботи 280 продовольчих ринків, а також оприлюднило вимоги для їх діяльності.
- Раніше повідомлялося, що близько 200 фермерів перекрили рух по автомобільному мосту через Дніпро поблизу Херсона.