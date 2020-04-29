Кабмін відкрив деякі ринки: які умови роботи

Covid-19 Україна

оновлено 29.04.2020 о 14:02

Всього:

9866(+456)

Хворіють:

8513(+456)

Вилікувались:

1103

Померло:

250(+11)

15:37 В Індії помер актор Іррфан Хан, який зіграв в оскароносному «Мільйонері з нетрів»
15:27 Ресторан Тищенка «Велюр» не опечатали – відео
15:20 У Гонконзі винайшли дезінфікуючий засіб, що захищає від коронавірусу на 90 днів
15:10 Стало відоме ім’я загиблого на Донбасі бійця
15:00 Кількість випадків COVID-19 в Україні наближається до 10 тисяч: ситуація по областях на 29 квітня
14:59 У центрі Лондона сім’ю гусей, що прогулювалися, супроводжував ескорт поліції
14:57 Президент Грузії «застерегла» Україну від призначення Саакашвілі
14:37 Не забезпечили охорону: Венедіктова проігнорувала засідання комісії у справі Гандзюк
14:27 У Німеччині четверо отримали ножові поранення внаслідок нападу
14:25 У МОЗ розповіли, скільки часу потрібно, щоб одужати від коронавірусу
14:10 У Туреччині школи залишаться закритими до кінця травня
14:06 Смертність від коронавіруса може бути на 60% вища, ніж прогнозувалося
14:03 Хржановський вважає, що в Україні його критикує «організована злочинність»
13:46 Німеччина продовжить заборону туристичних поїздок громадян за кордон
13:39 У Києво-Печерській Лаврі виявлено нові випадки COVID-19
13:37 На Донбасі ворожий снайпер поранив українського бійця
13:35 Ще понад 300 українців повернулися з Вірменії, Італії та Швеції
13:33 Комітет Ради відправив на доопрацювання програму діяльності Уряду
13:22 Франція посилить контроль за іноземними інвестиціями з-за меж ЄС
13:21 У Чехії суд скасував чотири карантинних обмеження, назвавши їх незаконними
13:06 Польща відкриє дитячі садки та торгові центри на початку травня
12:56 Величезний астероїд пролітає на мінімальній від Землі відстані: трансляція
12:49 У прем’єра Британії Джонсона і його нареченої народився син
12:48 Разумков прокоментував призначення трьох міністрів
12:20 «Карантин, так карантин»: Ляшко замурував вхід у ресторан «слуги» Тищенка
12:10 «Знаючи Кутєпова, ще треба розібратися»: спікер МВС про побиття журналіста
11:59 У Тернопільській області від коронавірусу помер священик, який таємно проводив служби
11:56 Держпродспоживслужба зможе закривати ринки за порушення карантину, – МОЗ
11:42 Віце-президент США прийшов у лікарню без маски
11:33 У Римі помер великий магістр Мальтійського ордена Джакомо Далла Торре
11:29 Комітет Ради не узгодив заяву про неприпустимість спотворення правди про Другу світову
11:18 Стало відомо, коли в Україні з’являться 10-гривневі монети

Кабмін відкрив деякі ринки: які умови роботи

Кабінет міністрів сьогодні на засіданні ухвалив рішення про відновлення роботи деяких продовольчих ринків, але працювати вони зможуть з дотриманням певних умов.

Середа, 29 квітня 2020, 15:06

Про це повідомила пресслужба Уряду.

Зокрема, Кабмін вніс зміни до постанови № 211 від 11 березня 2020 року.

Згідно з прийнятими змінами, ринки зможуть працювати при дотриманні наступних умов:

  • наявність реєстрації агропродовольчого ринку як операторів ринку харчових продуктів;
  • допуск працівників та відвідувачів на територію ринку виключно за наявності вдягнутої медичної маски (респіратора);
  • проходження безконтактного температурного скринінгу;
  • наявність на кожному вході (в’їзді) на територію ринку диспенсерів з антисептиком;
  • кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на території ринку, не більше одного на 10 м2 торговельної площі;
  • відстань між місцями продавців – не менше трьох метрів, місця торгівлі мають бути обладнані захисними екранами між продавцями та покупцями (з плівки або пластику);
  • проведення дезінфекції контактних поверхонь кожні три години, прибирання та дезінфекція всіх приміщень, включаючи стаціонарні торговельні місця в кінці кожного робочого дня;
  • відсутність неконтрольованої (стихійної) торгівлі на прилеглій до ринку території;
  • забезпечення постійного інформування відвідувачів щодо встановлених обмежень, яких необхідно дотримуватися;

Перевіряти дотримання цих вимог буде Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров’я України підготувало проект постанови про відновлення роботи 280 продовольчих ринків, а також оприлюднило вимоги для їх діяльності.

 

Теги: Кабмін, карантин

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!