Кабмін відновив роботу пунктів пропуску з країнами ЄС і Молдовою

Про це повідомляє кореспондент #Букв.
При цьому в зв’язку з епідемічною ситуацією тимчасово закритими залишаться пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю.
“Міністерство внутрішніх справ розробило проєкт розпорядження, яке передбачає відновлення руху в 66 пунктах пропуску з Євросоюзом і Республікою Молдова. Реалізація проєкту відновить повноцінний рух на кордоні з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Молдовою. Залишаються тимчасово закритими пункти пропуску на кордоні з Росією і Білоруссю через епідеміологічну ситуацію”, – сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
- Кабінет міністрів України прийняв рішення про введення адаптивного карантину на території країни з 22 травня по 22 червня.