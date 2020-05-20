Кабмін відновив роботу пунктів пропуску з країнами ЄС і Молдовою

Кабінет міністрів сьогодні на засіданні прийняв рішення про відновлення роботи 66 пунктів пропуску на кордоні з Європейським союзом і Молдовою.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

При цьому в зв’язку з епідемічною ситуацією тимчасово закритими залишаться пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю.

“Міністерство внутрішніх справ розробило проєкт розпорядження, яке передбачає відновлення руху в 66 пунктах пропуску з Євросоюзом і Республікою Молдова. Реалізація проєкту відновить повноцінний рух на кордоні з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Молдовою. Залишаються тимчасово закритими пункти пропуску на кордоні з Росією і Білоруссю через епідеміологічну ситуацію”, – сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.