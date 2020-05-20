Covid-19 Україна

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Кабмін відновив роботу пунктів пропуску з країнами ЄС і Молдовою

Кабінет міністрів сьогодні на засіданні прийняв рішення про відновлення роботи 66 пунктів пропуску на кордоні з Європейським союзом і Молдовою.

Середа, 20 травня 2020, 15:57

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

При цьому в зв’язку з епідемічною ситуацією тимчасово закритими залишаться пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю.

“Міністерство внутрішніх справ розробило проєкт розпорядження, яке передбачає відновлення руху в 66 пунктах пропуску з Євросоюзом і Республікою Молдова. Реалізація проєкту відновить повноцінний рух на кордоні з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Молдовою. Залишаються тимчасово закритими пункти пропуску на кордоні з Росією і Білоруссю через епідеміологічну ситуацію”, – сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Теги: Кабмін, Молдова, Росія, карантин

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