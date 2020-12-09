У середу, 9 грудня, Кабінет Міністрів України схвалив постанову Міністерства охорони здоров’я щодо введення жорстких карантинних обмежень у період з 8 по 24 січня.

Відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання Кабміну, повідомляє кореспондент #Букв.

Так, глава МОЗ Максим Степанов зазначив, що пропонується продовжити дію режим надзвичайної ситуації та карантину до 28 лютого 2021 року. До 8 січня продовжать роботу закладів харчування до 23:00 із забороною розрахунків після 22:00.

Під час січневого локдауну забороняється функціонування:

закладів культури, розважальних закладів, виставкових залів;

закладів освіти, крім дитячих садків;

закладів розміщення, окрім готелів та закладів реабілітації ;

спортзалів, окрім занять на вулиці та тренувань професійних команд;

закладів харчування, окрім доставки та їжі на виніс;

непродовольчих ринків та магазинів.

У новорічну ніч закладам харчування дозволять працювати до 01:00. Салони краси та перукарні працюватимуть тільки за попереднім записом.

Планується заборонити роботу різдвяних ярмарків після 8 січня та скасувати всі розваги навколо головних ялинок міст.

Окрім того, державні та комунальні заклади перейдуть на дистанційну роботу і навчання.

Роботу громадського транспорту не обмежуватимуть.

“Ми максимально знаходили баланс, щоб ці заходи виконувалися у повному обсязі. Також ми намагалися створити найменші незручності, щоб всі ці заходи були виконаними. Дуже розраховуємо на свідомість громадян”, – підкреслив Степанов.

Також глава МОЗ попросив підтримати постанову з одноденним доопрацюванням. Члени Кабміну його підтримали.