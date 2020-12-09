Відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання Кабміну, повідомляє кореспондент #Букв.
Так, глава МОЗ Максим Степанов зазначив, що пропонується продовжити дію режим надзвичайної ситуації та карантину до 28 лютого 2021 року. До 8 січня продовжать роботу закладів харчування до 23:00 із забороною розрахунків після 22:00.
Під час січневого локдауну забороняється функціонування:
- закладів культури, розважальних закладів, виставкових залів;
- закладів освіти, крім дитячих садків;
- закладів розміщення, окрім готелів та закладів реабілітації ;
- спортзалів, окрім занять на вулиці та тренувань професійних команд;
- закладів харчування, окрім доставки та їжі на виніс;
- непродовольчих ринків та магазинів.
У новорічну ніч закладам харчування дозволять працювати до 01:00. Салони краси та перукарні працюватимуть тільки за попереднім записом.
Планується заборонити роботу різдвяних ярмарків після 8 січня та скасувати всі розваги навколо головних ялинок міст.
Окрім того, державні та комунальні заклади перейдуть на дистанційну роботу і навчання.
Роботу громадського транспорту не обмежуватимуть.
“Ми максимально знаходили баланс, щоб ці заходи виконувалися у повному обсязі. Також ми намагалися створити найменші незручності, щоб всі ці заходи були виконаними. Дуже розраховуємо на свідомість громадян”, – підкреслив Степанов.
Також глава МОЗ попросив підтримати постанову з одноденним доопрацюванням. Члени Кабміну його підтримали.
- Кабінет Міністрів вирішив запровадити посилені карантинні обмеження з 8 по 24 січня 2021 року.
- У п’ятницю, 4 грудня, представники уряду разом з очільниками міст та ОДА обговорили перелік обмежень під час локдауну та дійшли згоди у питаннях з приводу того, які суб’єкти господарської діяльності, ймовірно, матимуть припинити роботу.
- Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що радив уряду не вводити локдаун у грудні.
- Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я України рекомендуватиме Уряду ввести жорсткий карантин (локдаун) на початку січня 2021 року терміном на три тижні.
- Майже 60% українців підтримують запровадження локдауну (жорстких карантинних обмежень) на новорічні свята. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.